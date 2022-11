Uno de los invitados de la noche para musicalizar la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll celebrada en Los Ángeles el sábado recién pasado, fue Lionel Richie, quien interpretó tres temas de su autoría. El que sobresalió dentro del repertorio que incluyó "Hello" y "All Night Long" fue "Easy" de su banda The Commodores, donde su amigo Dave Grohl salió de en medio para interpretar el característico solo.

LEER ARTICULO COMPLETO