Locura total en Argentina: Coldplay agregó un séptimo show en Buenos Aires

Mientras en Chile la cuenta llega a cuatro shows, en Argentina la próxima gira de Coldplay tiene hasta ahora siete conciertos confirmados en Buenos Aires.

Luego de agregar en las últimas horas dos fechas a las cuatro que tenía agendadas en el Estadio Monumental de River Plate, la banda inglesa anunció un séptimo show en la capital argentina.

Con estas siete fechas, los hombres de "Fix You" suman 420 mil entradas vendidas y superaron los cinco shows de The Rolling Stones de 1998 y los seis del regreso de Soda Stereo en 2007.

Ahora, van por el récord de los 10 conciertos que Roger Waters realizó en 2012 con su gira de The Wall Live.

Con esto, la fase sudamericana de Music of the Spheres World Tour tiene, por ahora, 22 conciertos repartidos en Brasil, Perú, Colombia, Argentina y Chile.

Seventh Buenos Aires stadium show just announced!



04 Nov - Buenos Aires, Estadio River Plate



Tickets on sale now at #MusicOfTheSpheresWorldTour