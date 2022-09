Los momentos más destacados del concierto tributo a Taylor Hawkins

Ahora mismo en el Estadio Wembley, Inglaterra, se celebra el concierto en memoria del fallecido baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins en el que participan, en palabras del líder del grupo, Dave Grohl, "sus héroes musicales y sus mayores inspiraciones".

En lo que va de la jornada, se han subido al escenario ya un puñado de destacados artistas, con rendiciones que quedarán plasmadas en la historia de la banda y de los tributos del mundo del rock.

Entre ellas destaca la aparición de Liam Gallagher, ex Oasis, quien unió fuerzas con los Fighters y juntos presentaron "Live Forever".

El australiano Brian Johnson de ACDC prestó su cruda voz para interpretar Back in Black y Let There be Rock, en conjunto con el danés Lars Ulrich de Metaliica y claramente, los anfitriones de noche.

La hija de Dave, Violet Grohl, sorprendió en un dueto junto a su padre con una interpretación de la canción "Last Goodbye" de Jeff Buckley.

Brian May, legendario guitarrista de la banda británica Queen, "la mejor banda del mundo" según afirmó repetidas veces Hawkins, rindió un emotivo homenaje en su memoria al cantar y tocar "Love of my Life".