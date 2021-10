Claudio Narea revela quiebre con Miguel Tapia y que encuentro con Jorge Gonzalez "ahora es posible"

El proyecto de Los Prisioneros que mantenía Claudio Narea y Miguel Tapia llegó a su fin tras 12 años según informó el guitarrista, además de confesar que hizo "las paces" con Jorge González.

En entrevista con La Tercera, el guitarrista detalló que las negociaciones de Tapia por la próxima serie del trío (que emitirá Movistar Play) motivaron el distanciamiento con quien desde 2009 ha tocado en vivo en el proyecto "Los Prisioneros: Narea & Tapia".

"Yo esperaba solucionar los temas con él, pero el discurso prisionero es incoherente si hay chanchullos por debajo. Él inscribió la marca Los Prisioneros en los 80, pero ahora la ha usado para su propio beneficio", explicó Narea.

"No sé si es venta, cesión o arriendo, pero llegó a un acuerdo en solitario para que contaran nuestra historia, que es la de Jorge, Claudio y Miguel. Y cobra él no más, pero los ingresos deben ser para todos", explicó a LT.

"Era insólito que hicieran una serie sobre la banda y le pagaran solo a Miguel, más allá de que la marca efectivamente la inscribió él", siguió diciendo Narea, y afirmó que "no tiene sentido hacer ningún concierto más con él, porque solo ve su interés personal y no puedo tocar con alguien así. Narea y Tapia no van nunca más".

Asimismo, Narea también cuenta que con Jorge González hizo "las paces" y que "es algo que no imaginé que podía suceder y ocurrió por motivación de él. Jorge desde hace tiempo tenía ganas de hablar conmigo. Hace cinco años me envió un correo muy breve y raro, que respondí y ahí quedó todo, porque no respondió más".

"La comunicación con él, en teoría, está abierta (...) Yo sé que él está tranquilo respecto de las cosas que me dijo y viceversa. Creo que hablar fue positivo para los dos. Hubiese sido bueno visitarlo, yo estaba dispuesto, aunque de todos modos el encuentro ahora es posible", sentenció Narea.