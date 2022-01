Protagonistas de la serie de Los Prisioneros: "Retrata un momento definitorio de la identidad de toda una generación"

Un año después de que comenzara la producción, finalmente se estrenará este sábado 15 de enero la serie de Los Prisioneros por Movistar TV y que estuvo a cargo de la productora Parox, con ocho capítulos que se enfocarán en un importante tramo de la carrera del trío de San Miguel.

Los tres protagonistas Aron Hernández (Jorge González), Andrew Bargsted (Claudio Narea), Diego Bernabé (Miguel Tapia) conversaron con Cooperativa sobre la serie. Su llegada fue a través de casting pero justo con proyectos profesionales en desarrollo.

"Estaba grabando una película en el sur y me llamaron para hacer un casting. Yo nunca había hecho uno, aún estaba estudiando teatro. Mi primera reacción fue 'voy a ver si voy' porque no sabía tocar ningún instrumento, recién me había rapado. Me dijeron que era para ser Jorge González y me miré al espejo y dije 'por aquí no'", contó Hernández.

"Me dijeron que me iban a mandar un mail y ese mail nunca llegó. Cuando llegué a Santiago escribí y me dijeron que tenían mi mail mal anotado", relató el actor, que luego superó las etapas para llegar a ser González.

Bargsted también estaba con un look no adecuado para convertirse en Narea al momento del llamado por estar grabando la película "Mis hermanos sueñan despiertos", en el que aparece con un mohicano. "Mi sensación fue de felicidad y orgullo de ser parte de un proyecto así", dijo el actor que ha protagonizado películas como "Mala Junta", "Nunca vas a estar solo" y "Algunas bestias".

Más particular fue el caso de Bernabé, que primero acudió a un llamado para casting para convertirse en Jorge González. "Me puse de cabeza pero después de dos casting me dijeron 'probemos con Tapia', lo que me pareció más razonable", contó el actor.

El famoso debut en Sábado Gigante

Así, con los tres actores a bordo, el rodaje de la serie se desarrolló para crear un Chile ochentero, con énfasis en la carrera del grupo a partir de 1985, a punto de lanzar su segundo álbum. "Queríamos contar una historia de personajes adultos. Ya se había contado mucho de cómo se habían conocido. Ver a estos jóvenes que les llega el éxito en un momento inesperado: ese era el momento dramáticamente más interesante de estos personajes", dijo Leonora González, productora de Parox.

Un hecho que marca el inicio de la serie es su participación en "Sábado Gigante", el programa más visto y más destacado en los '80. Es el primer paso a la popularidad del grupo. "Es algo que sigue pasando. Los medios de comunicación de masas son en general el punto de medida. Si llegaste allí esto va en serio. Era bueno dar cuenta de eso, de las contradicciones que le producían a ellos", expresó Bargsted.

"La voz de los '80" es el éxito que el trío cantó en el programa de Don Francisco en 1985, que aparece con imágenes de archivo de Canal 13 en la recreación de la serie. "Yo veía esa presentación en cámara lenta y hacía una coreografía de eso como una obra de teatro. En los detalles más chicos se ve la finura de los cuerpos. Claudio muy rara vez mira la cámara, igual que Miguel. Pero Jorge siempre mira al público y mira la cámara. Siempre está con un ojo en la cámara y eso es muy interesante a nivel de personaje", expresó Hernández.

Unas zapatillas, un chaleco y una mirada

A la hora de construir sus propias versiones de González, Tapia y Narea, los actores se fijaron en distintos objetos para darle la primera característica. "Una de las primeras cosas que hice para parecerme a Jorge fue comprarme las zapatillas de él. Necesitaba tener las North Star de Jorge, aunque no se vieran en la cámara. Sentí que estaba en unos zapatos que no eran míos", dijo Hernández.

Por el lado de Bernabé, afirmó que le sirvió "un chaleco que era antiguo de mi papá. Hablaba por horas frente a la cámara como si estuviera en una terapia de psicología. Esas cosas me ayudaron a acercarme a la época y a Miguel".

Bargsted decidió ir por algo más interno en vez de un elemento o accesorio. "A mí me llamaba la atención de Claudio que es su mirada. A partir de observar esa mirada vi cómo miraba a los otros y como de alguna forma hay una complicidad y una manera de entenderse con gestos que solo se produce con los amigos", contó.

"La historia de Los Prisioneros en esta serie está muy bien escrita y producida. Atrapa ver algo así, de una textura más cinematográfica", dijo Bernabé sobre el resultado de la serie.

Para Bargsted, "la época que se elige retratar es crucial para Los Prisioneros. Se componen las canciones más icónicas y es un momento definitorio de la identidad de Los Prisioneros, y por lo tanto de la identidad de toda una generación que esta banda supo interpretar".

"Es un viaje, hay empatía, hay momentos en que uno piensa '¿por qué está pasando esto?', 'no se separen, por favor', y al final empieza a caer la hoja. Es muy sensorial. A mí me daba escalofríos leer los últimos tres capítulos del guión", sentenció Hernández.

¿Habrá una segunda temporada con otras historias? "Depende de los financistas. Nosotros encantados de hacer otra temporada. La historia de Los Prisioneros y la historia de Jorge González se puede seguir contando hasta el día de hoy. Los personajes tienen un recorrido dramáticamente muy intenso. No termina la carrera creativa, sobre todo de Jorge, con 'Corazones'", expresó la productora González.

La serie "Los Prisioneros" se podrá ver desde las 00:00 horas de este sábado 15 en exclusiva por la plataforma Movistar TV, disponible para SmartTV, móvil, Tablet o PC, la cual se puede activar sin ningún costo adicional para los clientes hogar o móvil de Movistar. Adicionalmente, quienes no sean clientes de Movistar también podrán activar la plataforma, con siete días de prueba gratuita.