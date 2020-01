Lucybell por 20 años de ‘Amanece’: "Es un disco que guarda la energía de algo nuevo"

A partir de fines de enero, Lucybell comenzará una serie de presentaciones para celebrar los 20 años del lanzamiento su disco 'Amanece', además de anticipar un proyecto hasta ahora desconocido para lo que resta de 2020.

El conjunto chilenos no solo repasará su cuarto álbum lanzado en 1999, sino que también actuarán junto a Los Tres en Arena Monticello, repitiendo una instancia que se vivió el año pasado en el mismo lugar junto a Álvaro Henríquez y compañía.

"Eso fue muy sorprendente, no sé si alguna vez imaginamos que se juntaran los públicos de forma concertada. No digo que sean antagonistas, sino que no solemos tocar con Los Tres. Los que siguen a Lucybell se quedaron cantando a Los Tres y el público de Los Tres se conectó con nosotros. Fue un momento que afortunadamente vamos a replicar porque nos quedó gustando", dijo a Cooperativa el bajista Eduardo Caces.

El músico se unió en 1999 a Lucybell y "Amanece" se convirtió en su primer trabajo junto a Claudio Valenzuela y Francisco González. "Cumplo 20 años en la banda y me siento en estos días también bien nostálgico porque empezamos a trabajar en 'Amanece', son dos hitos muy cercanos de emociones", expresó Caces.

"Sabía que entraba a una banda con clásicos. Yo ya conocía a Claudio y Francisco. Cuando entré a Lucybell fue un momento de mucha energía al reencontrarme con amigos y también supe que ya no era una banda que iba a probar canciones", contó el bajista.

"Fue muy particular hacer 'Amanece' porque había mucha energía, como que utilizamos el cambio camaleónico de Lucybell. Con Claudio y Francisco estábamos efervescentes ante lo que se venía. Se juntaron muchas estrellas para hacer algo bien potente", reveló Caces a Cooperativa.

El trío que ahora conforma junto a Valenzuela y Cote Foncea está preparando la celebración con shows en Santiago y regiones, además de otros fuera de Chile. "Estamos diagramando, junto a otras canciones de otros discos, un setlist que nos lleve por lo que significa 'Amanece'. Fue un disco icono de la discografía y me siento muy orgulloso de haber estado. Es mi primer disco con Lucybell", dijo.

"Será una instancia muy potente, solo tenemos algunos shows, contados con la mano, por los 20 años de 'Amanece'. Es un disco que nos representa mucho y creo que guarda una energía de algo nuevo, y eso la gente lo siente", agregó.

Junto con estos conciertos, Lucybell está fijado en el cartel de Lollapalooza Chile 2020 con el subtítulo de "Show secreto". "Estamos preparando una sorpresa que me da la impresión que se conocerá a fines de febrero o principios de marzo, y espero nos mantendrá ocupados por todo este 2020. Vamos a hacer ese show en Lolla donde pondremos la primera piedra de lo que vamos a hacer este año", adelantó Caces.

Lucybell celebrará los 20 años de 'Amanece' el viernes 24 en Blondie (entradas en Passline) y el jueves 30 en Teatro Biobio (entradas en Ticketplus). El show en Arena Monticello junto a Los Tres está fijado para el sábado 25 (entradas en Topticket).