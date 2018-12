Luis Jara sorprende en ranking de canciones nacionales más escuchadas en la radio

Confirmaciones y sorpresas dejó el ranking de temás más escuchados en el dial chileno durante este 2018.

Según datos entregados por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), quien a través del sistema Vericast monitoreó entre el 1 de enero y 15 de diciembre 510 radios alrededor del país.

Dentro del listado de temas nacionales, nuevamente lidera Mon Laferte con "Amárrame", misma canción que salió primera el 2017. Tras ella, una de las grandes sorpresas es la aparición de Luis Jara.

Gracias a "Enamorado", el cantante consolida este hit dentro de los más escuchado del año con 18.469 reproducciones.

Cami, Noche de Brujas, María José Quintanilla, Los Vásquez y Joe Vasconcellos son otros que aparecen en este ranking de 10 temas nacionales.

1. "Amárrame", Mon Laferte y Juanes (30.171).

2. "Abrázame", Cami (26.688).

3. "Enamorado", Luis Jara (18.469).

4. "Tu falta de querer", Mon Laferte, (17.229).

5. "Fue difícil", María José Quintanilla (14.360).

6. "Me gusta todo de ti", Noche de Brujas (14.044)

7. "La besé", Noche de Brujas (12.762)

8. "Qué más quisiera yo", Los Vásquez (12.187)

9. "Antes de ti", Mon Laferte (11.106)

10. "Las Seis", Joe Vasconcellos, (11.097).

El arrastre de Luis Fonsi

Si el 2017 fue con "Despacito" que Luis Fonsi arrasó no sólo en todo el mundo, sino también en las radios chilenas; ahora con "Échame la culpa" vuelve a liderar.

El tema que comparte con Demi Lovato se ubicó primero dentro de las canciones internacionales más escuchadas este año.

Destaca, además, la presencia de Daddy Yankee con "Dura" y de Becky G gracias a su hit "Mayores".

1. "Échame la culpa", Luis Fonsi con Demi Lovato (51.307).

2. "3 A.M.", Jessy & Joy con Gente de Zona (36.283).

3. "Corazón", Maluma con Nego do Borel (33.283).

4. "Dura", Daddy Yankee (26.749).

5. "Robarte un beso", Carlos Vives con Sebastián Yatra (26.749).

6. "Mayores", Becky G con Bad Bunny (26.140).

7. "Bella", Wolfine (25.727).

8. Despacito, Luis Fonsi y Daddy Yankee (24.686).

9 "Perro fiel", Shakira con Nicky Jam (23.636).

10. "No me acuerdo", Thalía con Natti Nathasha (23.184).