Con un sincronizado e icónico show, el tour de Luis Miguel se despide de Chile

El "Sol de México" ofreció un nuevo espectáculo cargado de clásicos en el Estadio Nacional este sábado 2 de marzo.

Se estima que 47.000 fanáticos disfrutaron del show, que estaba completamente vendido, como se pudo apreciar por la cancha completamente llena y las graderías sin espacios.

Comienza el show

"Será que no me amas" marcó el inicio alrededor de las 9:20 de la noche, en una velada llena de gritos y elogios de sus seguidores, a los que Luis Miguel respondió con su canto, ya que el ídolo no interactuó verbalmente con su público en ningún momento.

En la primera parte de su espectáculo, el cantante mexicano interpretó éxitos románticos como "Amor, amor, amor", "Suave", "Culpable o no" y "Hasta que me olvides".

Cuatro pantallas gigantes transmitieron los pasos de baile frenéticos de "Micky" a sus seguidores, que tenían pulseras que brillaban al rimo de la música.

Mariachis al escenario y fanáticas organizadas

Uno de los momentos más destacados del show fue cuando Luis Miguel rindió homenaje a México con un conjunto de mariachis, con los que interpretó "La fiesta del mariachi", "La bikina" y "La media vuelta".

Desde temprano, los club se organizaron en las puertas para entregar carteles que decían "Luis Miguel - Vuelve Pronto" y globos blancos, que fueron alzados cuando el cantante interpretó "La incondicional".

Para finalizar, "El Sol" entregó un mix de clásicos que incluyó "Ahora te puedes marchar", "La chica del bikini azul" y "Cuando calienta el sol".

Se pone el sol

En ese momento, pelotas gigantes de color negro fueron lanzadas al público, que bailó y disfrutó de un Luis Miguel que ofreció un espectáculo sincronizado como un reloj, con ningún paso en falso.

A diferencia del concierto del viernes, después de terminar su última canción, el cantante volvió a salir al escenario a petición del público para tocar el cover de Tomás Méndez "Cucurrucucú Paloma", que marcó el final destacado de la visita de Luis Miguel a Chile.

Esta semana continúa el #LuisMiguelTour2024, y el cantante ofrecerá cuatro conciertos en Buenos Aires y uno en Córdoba, siendo Argentina este el próximo destino junto a su equipo de más de 150 personas.