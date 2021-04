Diego Boneta adelanta segunda temporada de la serie de Luis Miguel: "Se verá el lado más antihéroe del personaje"

"Cuánto más brilla el sol, más oscuras son las sombras". Así se presenta esta segunda temporada de la serie de Luis Miguel y cuyo protagonista Diego Boneta adelantó que tendrá "un lado más humano" del cantante.

Cooperativa participó en una conferencia virtual con el actor mexicano en la previa del estreno de la segunda temporada de este domingo 18 (se emitirá un capítulo semanal) y habló sobre la creación de estos nuevos capítulos, que se establecerán en dos líneas temporales: en 1992 y en 2005.

"Para mí era súper importante que el mismo equipo estuviera detrás de esta segunda temporada porque fue gracias a ese equipo que logró tener el éxito que tuvo la primera, desde el director al guionista y al showrunner", dijo Boneta desde Ciudad de México.

El mexicano también participa, al igual que en la primera entrega, como productor, y reveló que "uno de los retos fue el hecho de que la primera temporada estaba basada en un libro pero esta segunda no". Además, reclutó en esta ocasión al maquillador estadounidense Bill Corso (Deadpool, Kong: Skull Island) y al mexicano 'Kiko' Cibrian, músico que acompaña a Luis Miguel desde 1992.

Estos nuevos episodios parten tras la muerte de Luisito Rey y siguen con la investigación sobre la desaparición de la madre del cantante. "En esta temporada era súper importante el mostrar un Luis Miguel más humano que la primera. En esa primera temporada hay un Luis Miguel más ingenuo, más víctima por lo de su papá", dijo Boneta.

Y agregó: "Acá ya no está su papá y para mí ahora era más interesante ver a Luis Miguel malabareando su vida personal, su vida profesional. Cada logro de su vida personal también está acompañado de una tragedia personal enorme".

Según Boneta, en estos nuevos capítulos se verá "a un personaje que comete errores como todo ser humano. Se verá el lado más antihéroe del personaje, que no siempre es el bueno y lograr que la gente pueda empatizar con él aun en esos momentos".

"Quería crear dos personajes distintos, el de los '90 y el de los 2000", siguió el actor, "vas viendo que sus tics, sus gestos, su voz y su cuerpo va cambiando. Entonces era estudiar cada etapa muy bien y tenerla súper clara. Y después, una vez teniendo eso, ver las similitudes para que conforme va pasando la segunda temporada vayas viendo cómo un personaje se va convirtiendo en el otro".

Parte de eso se ve en el primer episodio que tiene una recreación en vivo de "Qué nivel de mujer", basado en un show de la gira de 2005. "Algo que nos dimos cuenta que funcionó mucho en la primera temporada era que los fans podían comparar lo real con la serie, nos enfocamos en perfeccionarlo", dijo el mexicano.

Boneta contó que eligieron esa actuación de 2005 y reveló que vio "segundo por segundo qué hacía, si se movía para atrás, si se tocaba la oreja, etcétera, junto con el director y el fotógrafo para recrear y cómo podíamos hacer que fuese lo más parecido".

Eso se diferencia al estudiar a Luis Miguel en lo cotidiano: "Fue lo más difícil porque no hay referencia, no te puedes meter a YouTube y ver cómo era él tras bambalinas. Ahí ya toca más el lado de la imaginación y me ayudaron mucho las conversaciones que tuve con Luis Miguel y confiar en que han sido cuatro años y medio de estar metido en este personaje".

"Puedo decir con certeza que no hay nadie que conoce a Luis Miguel en el proyecto mejor que yo, por todo el trabajo de investigación, de estudio y por toda la preparación", enfatizó Boneta.