Viuda de ex manager de Luis Miguel contó detalles de la vida del "Sol de México"

En la serie sobre la vida de Luis Miguel en Netflix, Luisito Rey es incluso más protagonista que su hijo. Es tan malo que en redes sociales es frecuente ver tuiteos del tipo "Es más malo que Luisito Rey" o "Te odio, Luisito Rey".

El papá del "Sol de México" es el villano de moda y no cumple un rol paterno para el cantante, como si lo jugó el argentino Hugo López, quien fue su representante desde que Luis Miguel cumplió 18 años.

López murió en diciembre de 1993, a los 51 años, debido a un cáncer y le sobrevive su viuda Lucía Miranda, ex modelo de alta costura. En una entrevista, la argentina contó detalles de la hermética personalidad del astro azteca.

"Luis Miguel es realmente muy introvertido. Nosotros teníamos una casa muy cerquita de la suya en Acapulco. Él venía y, de repente, muy tímido, no saludaba a la gente. Le cuesta mucho darse", detalló Miranda a Teleshow.

"A veces parece que no quiere a la gente, pero es parte de su personalidad. Es un muchacho que ha sufrido mucho, que lleva un gran dolor. Porque le pasaron muchas cosas. Por ejemplo, el tema de su mamá. No hemos hablado de eso porque a él le cuesta mucho", agregó.

Sobre Luisito Rey, Miranda afirma que Luis Miguel vio muchas cosas que "siendo muy joven y que no debería haber visto... Ve al padre con mujeres, muchas cosas que salen en la serie. Adicciones. Pero que él lo tuvo que ver porque le tocó, y estaba ahí con su padre".

Por último, la ex modelo respondió qué es lo que más le pesa al cantante en su vida. "Su mamá: el hecho de no encontrarla. Creo que es lo más doloroso que le puede pasar a un ser humano. Esa incertidumbre de estar buscando, buscando, y no saber nada...".

