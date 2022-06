Lynda Carter defiende a la "Mujer Maravilla" de comentarios homofóbicos: "Es una superheroína para bisexuales"

Es el mes del orgullo y diferentes personalidades de los espectáculos han alzado la voz a favor de la comunidad, como en el caso de la mujer maravilla original, Lynda Carter (70), quien dejó callado a un detractor.

Todo comenzó cuando Carter, quien encarnó a la superheroína de DC décadas atrás, apoyó a la causa al compartir una una imagen de Twitter de una caricatura del querido personaje.

"Feliz mes del orgullo, estoy emocionada de celebrar con mis amigos LGBTQIA+ y fanáticos", dijo. Tal mensaje provocó una ola de comentarios positivos, pero también negativos.

"¡La mujer maravilla no es un superheroína para gays!", dijo un usuario, que luego fue dejado en evidencia por la estrella. "Estás en lo correcto. Ella es una superheroína para bisexuales", argumentó, citando a uno de los escritores de la saga, quien confirmó que el personaje es queer.

Asimismo, continuó en un hilo la explicación:" Yo no escribí Wonder Woman, pero si quieres argumentar que de alguna manera no es un icono queer o trans, entonces no estás prestando atención", continuó.

"Cada vez que alguien se me acerca y me dice que el personaje le ayudó cuando estaba en el armario, me recuerda lo especial que es el papel", sentenció.

I didn't write Wonder Woman, but if you want to argue that she is somehow not a queer or trans icon, then you're not paying attention.



Every time someone comes up to me and says that WW helped them while they were closeted, it reminds me how special the role is.