Machine Gun Kelly le pegó un combo a fan en pleno concierto: Era su "deseo"

El cantante estadounidense Machine Gun Kelly cumplió el "deseo" de uno de sus fans, que le pidió ser golpeado con un puñetazo en la cara.

Mientras se presentaba en el festival Rock Werchter, de Bélgica, el intérprete leyó el cartel de una persona en el público: "Vine desde México para que tú me golpees".

"¿Por qué quieres que te golpee con un combo en la cara?", preguntó Machine Gun Kelly, a lo que el fan respondió "te amo".

En un video que se viralizó, el cantante dice "tengo anillos, eso va a doler. No lo sé. siento que voy a salir perdiendo. No sé si lo haré. Lo consideraré".

Después terminó concediendo el deseo del espectador.

