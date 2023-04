"Quiere volver a parecerse a sí misma": Madonna quedó "afectada" por comentarios de su rostro y se someterá a cirugía

Al parecer, la icónica cantante Madonna se arrepintió de sus más recientes procedimientos estéticos tras recibir una ola de comentarios posterior a su aparición en los Premios Grammy 2023.

Durante la instancia, la intérprete de "Like a Virgin" brindó un poderoso discurso al presentar a Kim Petras y a Sam Smith, aunque el público se centró en su "irreconocible" aspecto físico, lo que la hizo sentirse muy "afectada".

"A pesar de lo que la gente piensa, las críticas por su aspecto tan diferente le afectan", señaló una fuente al Daily Mail, y añadió que está de vuelta en el quirófano para recuperar sus rasgos naturales.

Asimismo, el informante aseguró que le importa a opinión pública: "Ve y oye lo que la gente dice de ella y, para la gira, quiere volver a parecerse a sí misma para sus fans", añadió la fuente.

Dos días después del evento, Madonna ocupó sus redes sociales para plasmar su descontento: "Una vez más, me veo atrapada en el resplandor de la discriminación por edad y la misoginia que impregna el mundo en que vivimos.

"Nunca me he disculpado por ninguna de mis decisiones creativas, ni por mi aspecto o mi forma de vestir, y no voy a empezar a hacerlo. He sido degradada por los medios de comunicación desde el principio de mi carrera", apuntó.