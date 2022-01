El músico Keith Richards (The Rolling Stones) anunció la reedición de su segundo disco solista "Main Offender" a 30 años de su lanzamiento original. Además del álbum original esta obra, que saldrá el 18 de marzo, incluirá el show inédito "Winos Live in London '92". Escucha aquí el primer sencillo "How I wish".

