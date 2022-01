Marcianeke llega atrasado a su propio show: Circo no descarta tomar acciones legales

Estaba todo preparado que comenzara el concierto del rapero chileno Marianeke (20) en el circo de Tony Caluga, en Quillota, sin embargo los asistentes se retiraron decepcionados tras no oír nada sobre él.

El intérprete de "Dímelo ma" debería haberse presentado a las 21:00 horas, sin embargo, llegó tres horas más tarde y se sacó algunas fotos con algunos de los 500 asistentes que se quedaron hasta el final.

Mientras que uno de los miembros del circo, Abraham Lillo aseguró que el público se fue "amargado", Marcianeke se excusó grabándose en video en el mismo lugar, registro que compartió en sus historias de Instagram.

"Mi gente, ya estamos aquí en el circo, llegamos hace un ratito. Llegué atrasado, tuve un pequeño percance, por lo cual no pude llegar a cantar. Mil disculpas", dijo el artista talquino, quien añadió que el fallido evento se reagendará.

Sin embargo, Lillo, afirmó que eso no sucederá y que no descartan tomar acciones legales: "Nuestro concepto hoy día es no tener problemas con nadie, trabajar tranquilos", dijo.

Relató que la mayoría de las entradas han sido devueltas, además de lamentar que su intención de implementar shows novedosos se fue por la borda: "Pensamos que traer a Marcianeke, el artista del momento, el artista de moda, era una buena alternativa", lamentó.