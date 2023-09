María José Quintanilla entregó crucial actualización de su estado de salud

Luego de tres semanas de tratamiento para la recuperación de su rodilla, María José Quintanilla entregó una importante noticia sobre su estado médico.

"Hola familia, voy a hacerla muy cortita, ya dejé de llorar... Quería pedirles un gran favor", escribió en su cuenta de Instagram.

"Si se pueden aprender la canción 'El regalito', de memoria la letra, es súper importante para que la cantamos este sábado 16 en el Sporting de Viña, porque me dieron el alta médica conche...", agregó.

La cantante y animadora explicó que se puso a llorar porque no pensaba que le "iban a dar el alta todavía. Estaba nerviosa, porque tenía comprisos que tenía que cancelar si no me la daban".

"Pero también quiero bajar un poco las expectativas. Cojeo un poquito, me cuesta igual movilizarme, pero estoy muy feliz. De verdad que sí", agregó.

Quintanilla se presentará en la Fiesta Criolla del Sporting en Viña del Mar este sábado 16 de septiembre. "Me va a hacer bien volver a verles", dijo.