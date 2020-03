Marta Botía, la rubia de Ella Baila Sola, tildó de "exagerado" al movimiento feminista

Marta Botía, integrante del grupo musical Ella Baila Sola, calificó de "exagerado" al movimiento feminista.

Ella Baila Sola retornó a la actividad musical por cuarta vez en 2019 con la publicación del álbum "Imanes en la nevera" (Sonogrand Music) y, como en las anteriores ocasiones, con una alineación diferente en la que solo se mantiene Botía como miembro fundador del dúo histórico del pop español.

Virginia Mos es la cantante que ocupa actualmente el lugar que originalmente tuviera Marilia Casares, a la que seguirían en encarnaciones sucesivas tanto Rocío Pavón como María del Mar García.

Desde que se anunció su vuelta a los escenarios, la formación ha realizado múltiples conciertos en Chile, Perú, México y España, haciendo un repaso de los éxitos más destacados de su trayectoria musical y su último álbum, el cual posee, según Botía, un enfoque "femenino, no feminista".

En entrevista con Cooperativa en Ruta, la cantante, conocida popularmente como "la rubia de Ella Baila Sola", criticó al movimiento que en España, América Latina y el resto del mundo ha cobrado fuerza en los últimos años con un objetivo en común: impulsar la lucha por sus derechos y la igualdad de género.

"Es exagerado. Yo todos los 'ismos' los evito: ni el machismo ni el feminismo ni el 'nadaísmo', porque creo que los extremos están siempre equivocados. Creo que en el equilibrio y el balance está la verdad, y no es fácil encontrarlo nunca, por supuesto, pero cuando se exagera todo pierde veracidad", dijo vía telefónica desde Nueva York.

"No me identifico, no las entiendo muy bien", admitió. "Es que nosotras también hemos tenido muchísima suerte, yo jamás me he sentido ninguneada, en menos, entonces mi experiencia siempre ha sido positiva y equilibrada. Esa ha sido mi vida, es lo que conozco", argumentó.

Formado en 1996, ese mismo año el dúo saltó a la fama con su primer álbum, "Ella baila sola", al que siguieron "E.B.S." (1998), "Marta y Marilia" (2000) y un recopilatorio, en el año 2001, que las hicieron acreedoras de unas ventas por encima de los 5 millones de copias en España y varios países hispanoamericanos.

Sus integrantes tomaron entonces carreras separadas y el nombre del grupo se convirtió en uno de los recuerdos de mayor éxito de los años 90, hasta que Marta Botía decidió reactivarlo como E.B.S. junto a Rocío Pavón en 2009, etapa que duró cuatro años, con la publicación del álbum "Despierta" "(2010).

Después de que "la rubia de Ella Baila Sola" publicara un nuevo disco como solista en 2015, uniría su camino al de María del Mar García para relanzar el grupo y ofrecer actuaciones, pero solo en directo y durante un período muy breve.