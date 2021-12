Más de 3 mil millones: "Shape of you" de Ed Sheeran bate récord de reproducciones

"Shape of you", el hit que Ed Sheeran estrenó en 2017, se convirtió en la primera canción en superar las 3 mil millones de reproducciones en la plataforma Spotify.

Según contó el propio intérprete británico la canción no estaba considerada para integrar el álbum "÷ (Divide)", pero alguien de su sello le sugirió que la incluyera como single principal.

"Yo quería a 'Castle on the Hill' para ser ese single. Lanzamos las dos canciones al mismo tiempo y me di cuenta de que yo estaba equivocado. Y aquí estamos ahora", detalló Sheeran.

Además agradeció a sus seguidores y aseguró que el récord batido por su composición es "una absoluta locura".

El tema, junto a otros 190, es parte de un listado llamado "Billions Club" que hizo Spotify para celebrar a aquellas canciones que cuentan con más de mil millones de reproducciones.