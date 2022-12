Matt Healy de The 1975 se hizo un tatuaje mientras estaba sobre el escenario

La gira de la banda The 1975 ha llamado la atención este año por las excentricidades de su vocalista Matt Healy en el escenario, que recientemente se hizo un tatuaje en vivo.

En conciertos anteriores,Healy ha comido carne cruda en el escenario y ha besado a fanáticos del público, besándose durante las presentaciones de su canción, "Robbers".

En su reciente parada de la gira en Newport, Kentucky, Healy se hizo un tatuaje en el escenario.

En un video, se ve al cantante acostado en el escenario mientras era tatuado en el pecho con un mensaje que dice "Soy un hombre". Después de recibir el tatuaje, toma un trago de una botella.

Matty getting a tattoo live on stage last night in Kentucky #The1975



pic.twitter.com/mUP1ULArkn