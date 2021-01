Matucana 100 presenta concierto con la música de película del Studio Ghibli

Para los amantes del cine japonés, el Centro Cultural Matucana 100 en coproducción con Kokorone Music ofrecerá, entre el 26 de marzo y 4 de abril, un concierto online que incluirá los temas musicales de las películas más reconocidas del estudio de animación japonés, Ghibli.

Así, el ensamble instrumental y vocal chileno, interpretará canciones como "Take me home", "Country road", "Umi no okaasan", "Rondo of the house of sunflowers", "Inochi no namae", entre varias otras.

Sobre este proyecto musical realizado por Kokorone Music, Valeria Severino, cantante y directora del ensamble contó que: "Lo que hicimos fue recopilar y seleccionar algunas de las canciones más famosas de las distintas películas y luego realizamos las versiones a la medida de nuestro ensamble instrumental y vocal".

El show, que podrá verse a través de la web de Matucana 100, contempla música vocal, cantada en su totalidad y acompañada por un ensamble de instrumentos como piano, cuarteto de cuerdas, flauta traversa, guitarra clásica, bajo eléctrico y arpa. "Hay canciones donde solo hay una voz y un instrumento, así como hay otras donde hay dos voces más el ensamble completo tocando", puntualizó Severino.

Para quienes deseen comprar las entradas para este espectáculo, ya se encuentran a la venta en la página de M100.

Horario: 21 horas

Precios: Preventa 1: $3.000 (50 tickets); Preventa 2: $4.000 (200 tickets) y General: $6.000 (500 tickets o más)