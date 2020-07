McCartney, The Rolling Stones, Eric Clapton y Dua Lipa lideran petición al Gobierno británico para apoyar la industria musical

Paul McCartney, los Rolling Stones, Coldplay y Ed Sheeran, entre otros artistas, han pedido al Gobierno británico que ayude al mundo de la música en vivo ante el fuerte impacto que ha supuesto para el sector la pandemia de la COVID-19.

Unos 1.500 artistas, entre ellos también Dua Lipa, Eric Clapton, David Gilmour, Beverley Knight o Little Mix, han entregado una carta al ministro de Cultura, Oliver Dowden, para hacerle saber de las dificultades que afrontan cantantes y centros que organizan espectáculos musicales.

Los firmantes insisten en que el sector afronta "la quiebra" dado que no está prevista la organización de festivales y otros espectáculos hasta 2021.

"Sin que haya fin a la vista de la distancia social o un apoyo financiero del Gobierno, el futuro de conciertos y festivales y los cientos de miles de personas que trabajan en ellos parece desolador", afirman en la carta.

Los artistas piden un calendario "claro" sobre la reapertura de los conciertos, así como un apoyo financiero o la eliminación del IVA en la venta de las entradas.

Today Paul joins artists, promotors, agents, venues and more in asking the UK government to protect the live music industry. Share photos and videos of the last show you went to using the hashtag #LetTheMusicPlay to show your support! pic.twitter.com/w7yfeAB0nJ — Paul McCartney (@PaulMcCartney) July 2, 2020

I'm joining with musicians & music lovers to ask our government to provide support to the live music industry at this time of crisis.



Please join me by sharing photos of the last pre-lockdown gig you went to, using #LetTheMusicPlay



(Pics: Royal Albert Hall, 30 September 2016) pic.twitter.com/g4mQ1GGNPo — David Gilmour (@davidgilmour) July 2, 2020

Live music must be protected! Share memories of your last gig using #letthemusicplay and lets make sure the message is heard by the UK Government.

📷: DC Arena, Bangkok, Nov 30th (Sharon Latham) pic.twitter.com/H6GG63sgNl — Noel Gallagher (@NoelGallagher) July 2, 2020

Every band has to start somewhere (in time), & Iron Maiden were no exception. 90% of the UK's grassroots music venues are under threat of closure due to Covid-19



Please show your support for live music & share a photo/video from the last gig you went to, tagging #LetTheMusicPlay pic.twitter.com/NjtxtWTVVx — Iron Maiden (@IronMaiden) July 2, 2020