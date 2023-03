"Me duele mucho": Belinda fue lastimada por fan que que se coló en escenario durante show

La cantante Belinda fue protagonista de un incómodo momento con un fan durante un show en la Feria de las Fresas en Irapuato, México.

Un fanático enloqueció y burló a la seguridad para ir al escenario y abrazar a la cantante hispanomexicana.

Belinda fue tomada por sorpresa y la situación le causó un gran susto. El equipo de seguridad intentaba retirarlo a jalones, pero él no se quería despegar de la actriz e incluso abrazó sus piernas.

De manera pacífica, Belinda intentó calmarlo y librarse de él para que no siguiera poniendo en riesgo su identidad por estar "pedo", como se dice a los borrachos en México.

"Denle esto, por favor con mucho cuidado. Cuidado, es más, quédate ahí y te tomas eso, respiras porque casi te da algo. ¡Me asustaste! Yo también te amo", dijo y continuó su show con normalidad.

Ese mismo día, la intérprete de "En la Obscuridad" profundizó sobre lo ocurrido a través de sus historias de Instagram: "En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me lleve. Me duele mucho la espalda".

