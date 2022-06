"Me olvidé la letra": Mujer hizo topless en concierto de Arjona y él detuvo el show

Ricardo Arjona presentó la canción "Desnuda" durante un concierto en Miami y la reacción de una fanática se hizo viral en redes sociales.

La mujer, llamada Rocío Gallardo, se sacó su polera e hizo un topless desde el público. El guatemalteco se dio cuenta unos segundos después y la música se detuvo.

"Me olvidé la letra y todo", dijo mientras el público reía. "Él me deja. Él es mi esposo y me deja", le gritó la mujer, que estaba también con su suegra, cuñado y primo de su esposo.

"Confieso que sigo llorando después de ver el video porque me parece mentira que haya podido hacer contacto de palabra y que me haya tirado un beso mi cantante favorito", reflexionó la mujer en Infobae.

Añadió que esto significó para ella salir de su "zona de confort". "Ayer fueron mis pechos, pero mañana es un cambio financiero para mi familia o cualquier decisión. Sé que tengo las agallas para hacerlo", dijo.

Revisa el momento: