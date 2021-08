A través de su cuenta de Facebook, la ex chica Disney y cantante, Demi Lovato, liberó el alegre videoclip de su canción "Melon Cake" –Pastel de Sandía–, que forma parte de su más reciente disco y que, sin embargo, posee una lamentable historia detrás.

El título del tema hace referencia al sabor de una torta que sus propios managers le daban cada año durante esta fecha, que no era de los sabores tradicionales; ellos elegían de sandía, en un intento de controlar el peso de la artista.

La estrella, quien hace algunos meses reveló que es no-binario, hace de ese título un lema propio y bandera de lucha; en el clip se ve a Lovato esbozando sonrisas y con una relajada actitud.

La melodía forma parte de su último álbum que comparte título con la serie que protgoniza, "Dancing with the Devil... the Art of Starting Over", –"Bailando con el diablo... El arte de volver a empezar", en español.