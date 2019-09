Dave Mustaine da conmovedor mensaje: "Desearía revivir los años que perdí en el camino"

El líder de Megadeth, Dave Mustaine, reflexionó con un mensaje y una imagen en redes sociales, luego de más de dos meses de anunciar su diagnóstico de cáncer de garganta.

El músico compartió una conmovedora foto de él abrazando a su hijo cuando Justis en su infancia y el texto: "Desearía poder revivir los años que perdí en el camino. Además, esas largas despedidas".

Mustaine, de 57 años, reveló su diagnóstico de cáncer en junio pasado y que había iniciado el tratamiento como parte de un plan que sus médicos consideran que tiene una "tasa de éxito del 90%".

La noticia también llevó a cancelar los shows de Megadeth anunciados para el resto del año, incluido su paso por Chile.

I wish I could relive the years I lost on the road. Also, those long goodbyes. pic.twitter.com/sf3ZQOLmKW