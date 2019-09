Estudio revela que Metallica es la banda en vivo más grande todos los tiempos

Según una publicación comercial de Pollstar, Metallica ha vendido más de 22 millones de entradas para conciertos desde 1982, con una impresionante recaudación que lo eleva como la banda en vivo más grande de la historia.

El estudio de la compañía dedicada a la industria musical dice que el conjunto de metal ha recaudado más de 1.4 mil millones desde 1982, superando lo hecho por nombres como AC/DC, Guns N' Roses y Ozzy Osbourne.

"Tour & Destroy: The Case for Metallica as the World's Biggest Touring Act" es el nombre de la publicación que utiliza estadísticas y otras métricas para respaldar la idea de que es la banda en vivo más grande de la historia.

Si bien el total de boletos vendido por Metallica es levemente inferior a U2, Pollstar argumenta que otros factores impulsan a James Hetfield y compañía a la cima.

"Al tener en cuenta el alcance de los negocios de Metallica, que incluye romper una gran cantidad de registros de asistencia en su gira actual a Moscú, tocar en 48 países y en todos los continentes (incluida la Antártida), un ferviente y rabioso merch que llega a los 125 millones de dólares y sin anuncios de despedida necesarios para generar negocios adicionales, puede ser la banda más grande del mundo", sentencia la publicación.

"La banda no solo fue pionera y refinó un estilo de heavy metal, sino que el cuarteto ha conservado e incluso ha ganado relevancia como banda de gira de alto octanaje, encabezando estadios y arenas y establecer récords de gira a voluntad en todo el mundo sin mostrar signos de desaceleración", enfatizó Pollstar.

Actualmente, Metallica está en plana gira mundial de WorldWired Tour, que volverá a Chile con una presentación totalmente agotada fijada para el 15 de abril de 2020.