Metallica culminó los duelos entre sus canciones y el voto de sus fans en redes sociales coronó a "Master of Puppets", del disco homónimo de 1986, como la mejor del grupo.

Compuesta por James Hetfield, Lars Ulrich, Cliff Burton y Kirk Hammett, "Master of Puppets" sumó 58% de las preferencias virtuales, frente a "One", del disco "And Justice For All" de 1988 y que además fue el primer videoclip del cuarteto.