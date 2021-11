Iron Maiden y Marvel se unen para una colección que mezclará sus universos

La banda inglesa Iron Maiden se ha asociado con Marvel para una nueva colección de mercancía exclusiva temática en torno a personajes icónicos de la firma y también de la historia del grupo.

Esta colaboración entrelaza los universos de ambas marcas, con diseños que rinden homenaje a personajes como "Wolverine", "Venom", "Thanos" y "Deadpool". Los personajes aparecerán en variaciones de las portadas de álbumes y singles, como "Fear of the Dark" y "The Trooper".

"Eddie ha estado durante mucho tiempo hombro con hombro con los más grandes superhéroes y también estamos muy orgullosos de los mundos que creamos para sus muchas encarnaciones, desde campos de batalla hasta tumbas egipcias, paisajes helados o ciudades futuristas", dijo el gerente de Iron Maiden, Rod Smallwood, en un declaración.

"Ver personajes tan icónicos junto a Eddie es algo que nuestros fanáticos han discutido durante años y creemos que el giro de colocar a 'Venom', 'Thanos', 'Thor' o 'Deadpool' en nuestros mundos Maiden entusiasmará a los fanáticos de ambas culturas", agregó.

La colección está disponible a través de la tienda en línea de Iron Maiden.