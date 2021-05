James Hetfield de Metallica dice ser "escéptico" de la vacuna contra el COVID-19

James Hetfield, líder de Metallica, aseguró que tiene dudas sobre las vacunas contra el COVID-19 y que solo se ha vacunado una vez en su vida.

El guitarrista afirmó en una conversación con el podcast The Fierce Life que no está seguro de que la banda retome la gira este año y que no depende de él. "Realmente depende de la seguridad de todos, no solo de los fanáticos, sino del equipo y de nosotros", expresó.

"No estoy seguro de lo que eso significa en el futuro en lo que respecta a las vacunas. Soy un poco escéptico de recibir la vacuna, pero parece que se está implementando y la gente la está recibiendo y tengo muchos amigos que lo han hecho. No estoy totalmente seguro de eso", aseguró Hetfield.

Asimismo, dijo que no quiere limitantes para trasladarse. "Espero que no llegue a un punto en el que tengas que tener ese sello COVID en tu pasaporte o algo para ir a todas partes. Pero si se reduce a eso, entonces tomaré una decisión", declaró.

"Nos vacunamos para ir a África, así que no es como si nunca me hubieran vacunado antes. Pero cuando era niño, nunca me vacunaron debido a nuestra religión. Así que esa fue la única vez que tuve una, cuando íbamos de safari a África", contó.

Por ahora, Metallica mantiene en pausa su gira mundial, que aún tiene agendada una actuación en Chile pero sin fecha establecida.