La banda de heavy metal Megadeth desveló hoy su nuevo sencillo, "Night Stalkers", el segundo perteneciente a su próximo disco, "The Sick, the Dying… and the Dead!", que corresponde a la segunda parte de la trilogía de videos musicales que seguirán publicando, sorprendiendo con la aparición de una estrofa a la mitad de la pista hecha por el rapero Ice-T.

