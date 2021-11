La cantante británica, Adele, pasó por complejas situaciones antes y después de la pandemia; en 2019 se divorció del estadounidense Simon Konecki, y lo que vino después fue un periodo de altos y bajos. Parte de aquella etapa fue el explicarle la separación al hijo que tienen en común, Angelo (9), y en en la balada de su nuevo disco "30" dedicada a él, "My Little Love" –Mi pequeño amor– la artista se manifiesta "completamente culpable" de que se el niño "sienta perdido". En un mensaje de voz grabado durante esos momentos, le explicó dulcemente: "Amo a tu padre porque él me dio a ti. Eres mitad yo y eres mitad él", le enseñó.

