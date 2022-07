¿No cantó?: Retiran canciones de Michael Jackson del streaming tras polémica

Tres canciones de Michael Jackson fueron retiradas de las plataformas de streaming ante una polémica por la autenticidad de la voz en dichos tracks.

Se trata de los temas "Breaking News", "Monster" y "Keep Your Head Up" incluidos en el álbum póstumo "Michael" editado en 2010, los cuales ya no están disponibles en los diversos servicios musicales.

De acuerdo al sitio Stereogum las tres canciones fueron grabadas por Jackson y Edward Cascio y James Porte en el 2007, aunque en años posteriores el cantante Jason Malachi admitió haber cantado en esos tracks en un posteo que luego fue borrado.

En 2010, tras el lanzamiento del álbum, la madre del "Rey del pop", Katherine Jackson, aseguró que habían composiciones falsas en ese trabajo. En tanto su hermana LaToya aeguró que los temas "no suenan como él".

Los administradores del patrimonio de Michael Jackson confirmaron la remoción de las canciones del streaming, aunque aseguraron que "esto no tiene nada que ver con su autenticidad".

"Seguir esta conversación acerca de estos tracks distrae a la comunidad de fans y a los seguidores casuales de Michael Jackson de enfocar su atención donde debiese estar: en el legendario y profundo catálogo de Michael", concluyeron.