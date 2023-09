Miembros de NSYNC se reunieron en los MTV VMAs a casi 20 años de su separación

Los miembros originales de la extinta banda NSYNC volvieron a verse las caras en el marco de los recientes premios MTV VMAs, celebrados este lunes en Estados Unidos.

Por primera vez en varios años Justin Timberlake, JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone y Lance Bass se reunieron sobre un escenario, aunque no para cantar uno de los éxitos del quinteto, si no que para presentar una categoría en la ceremonia.

Particularmente los autores de "It's Gonna Be Me" presentaron el premio a Mejor Videoclip Pop, el cual recayó en Taylor Swift por "Anti-hero". "El premio es para la imparable Taylor Swift", anunció Timberlake antes de que la cantate subiera a recibir su galardón con emoción.

Durante su aparición NSYNC recordó cuando recibió el mismo premio por su video de "Bye bye bye" hace dos décadas e indicaron que "significó mucho para nosotros".

Esta es la primera reunión pública del quinteto desde 2018 cuando recibieron su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Desde su disolución a mediados de los 2000 sólo se ha podido ver en un par de ocasiones a los cinco integrantes de NSYNC, aunque nunca cantando.