Miley Cyrus regresa a Disney: llegará con exclusiva sesión de su nuevo álbum

A más de 10 años del final de "Hannah Montana", Miley Cyrus regresará a Disney. La cantante de 30 años, que lanzará "Endless Summer Vacation" el próximo viernes 10 de marzo, llegará al streaming de la compañía del ratón para interpretar las canciones de su nuevo álbum en una exclusiva sesión.

El especial estrenará a través de Disney+ el mismo día que su nuevo LP, que incluye el exitoso single "Flowers" y colaboraciones con Sia y Brandi Carlile.

Además, la intérprete de "Never Be Me" cantará sus grandes éxitos y compartirá escenario con Rufus Wainwright, en una velada filmada en la reconocida casa donde vivió Frank Sinatra en Los Ángeles, según informa The Hollywood Reporter.

Cyrus, que estuvo encabezó la segunda noche en la edición 2022 de Lollapalooza Chile, será también productora ejecutiva del especial hecho, según afirmó en redes sociales, para "celebrar" el lanzamiento de su octavo álbum.