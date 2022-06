La Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, recordó con un video a la cantante Nina Simone luego de los comentarios emitidos por Jordi Castell en referencia a la fallecida cantante.

A través de Twitter, la ministra Brodsky escribió que "Nina Simone no solo fue una artista que revolucionó la música, sino una mujer involucrada en el Movimiento por los Derechos Civiles y activista por los Derechos de las Mujeres".

"Sus canciones llenas de dolor nos recuerdan aún por qué el racismo debe ser siempre condenado", agregó la secretaria de Estado con el video de Simone cantando "Ain't Got No, I Got Life".

Este mensaje, pese a no referirse directamente, llega días después de que Jordi Castell contara en un programa de televisión que una de sus perras "era fea como la noche oscura. De hecho, por eso, con todo respeto, le puse Nina Simone: por negra y fea".