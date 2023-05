Morrissey, Johnny Marr y Mike Joyce despidieron con emotivos mensajes a Andy Rourke

A los 59 años murió Andy Rourke, bajista fundador de The Smiths, que fue despedido por Morrissey, Johnny Marr y Mike Joyce.

El bajista falleció debido a un cáncer de páncreas y sus excompañeros de banda desplegaron sus recuerdos a través de diversos canales digitales.

El cantante Morrissey expresó en un blog que "a veces, una de las cosas más radicales que puedes hacer es hablar claramente. Solo espero, donde sea que Andy haya ido, que esté bien. Nunca morirá mientras se escuche su música".

"Su distinción fue increíble y poco convencional y demostró que se podía lograr. También era muy, muy divertido y muy feliz", agregó el vocalista.

Por su parte, el guitarrista Johnny Marr afirmó: "Andy será recordado como un alma amable y hermosa por aquellos que lo conocieron y como un músico supremamente dotado por los fanáticos de la música".

El baterista Mike Joyce, por su parte, escribió: "No solo el bajista más talentoso con el que he tenido el privilegio de tocar, sino el muchacho más dulce y divertido que he conocido. Andy dejó el edificio, pero su legado musical es perpetuo. Ya te extraño mucho. Por siempre en mi corazón compañero".

The Smiths se formó en 1982 con Rourke, Morrissey, Marr y Joyce, lanzaron cuatro álbumes entre 1984 y 1987, año en que se disolvieron.

