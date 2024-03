Muere el cantante y compositor Eric Carmen a los 74 años

Eric Carmen, cantante líder de la banda Raspberries y con una exitosa carrera en solitario, murió a los 74 años de edad.

Amy, la esposa de Carmen, informó en el sitio web oficial el fallecimiento del artista. "Nuestro dulce, cariñoso y talentoso Eric falleció mientras dormía durante el fin de semana. Le alegró mucho saber que durante décadas su música conmovió a tantas personas y será su legado duradero", expresó.

El oriundo de Cleveland fue vocalista de la banda estadounidense Raspberries entre 1970 y 1975 , y luego en su reunión en 2004.

En su carrera solista lanzó éxitos como "All By Myself", "Hungry Eyes" y "Never Gonna Fall in Love Again".