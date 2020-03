Murió Krzysztof Penderecki, compositor reconocido en "El Exorcista", "El Resplandor" y "Twin Peaks"

El renombrado compositor y director de orquesta polaco Krzysztof Penderecki ha muerto a los 86 años, tras una larga enfermedad, informaron este domingo medios locales.

El artista, considerado el compositor polaco moderno más importante y ganador de cinco premios grammys y dos Prix Italia, murió en Cracovia (sur de Polonia), según confirmó su familia.

Además de sus composiciones clásicas, obtuvo reconocimientos luego de que su música fuera ocupada en bandas sonoras de populares películas.

"El Exorcista" de William Friedkin presenta su Cuarteto de cuerda y "Kanon For Orchestra and Tape", y fragmentos del Concierto para violonchelo y "The Devils of Loudun".

"El Resplandor" de Stanley Kubrick, en tanto, incluye seis piezas musicales de Penderecki, entre ellas "Utrenja II: Ewangelia", "The Awakening of Jacob" y "De Natura Sonoris No. 1".

Martin Scorsese ocupó dos composiciones para "La Isla Siniestra" (2010) y David Lynch ha utilizado la música de Penderecki en las bandas sonoras de las películas "Wild at Heart" (1990), "Inland Empire" (2006) y la serie "Twin Peaks" (2017).