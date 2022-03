"Will of the People" -Voluntad de la Gente- es el nombre que la banda británica, Muse, liderada por Matt Bellamy, escogió para titular su próximo disco de estudio tras cuatro años de ausencia. Mientras que "Compliance" –El Cumplimiento– fue la primera pista elegida para convertir en videoclip, que trata, según Bellamy, sobre la "sumisión a las reglas autoritarias y las falsedades tranquilizadoras para ser aceptadas en un grupo interno". El álbum será publicado el 26 de agosto.

