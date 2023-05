Américo recordó su dura lucha contra el alcoholismo: "Veía un espacio de tiempo y tomaba"

El cantante Américo habló de su dura lucha contra el alcoholismo y de cómo esta enfermedad llegó a quitarle algunas de las cosas más preciadas de su vida.

En conversación con "De tú a tú" en Canal 13, la voz de "Traicionera" contó que en su vida ha atravesado por diversos episodios negativos. Uno de ellos fue su adicción al alcohol, hábito que comenzó como una actividad social pero que luego empezó a practicar en solitario.

"Empiezo a tomar solo. Decía 'es mi plata, hago lo que quiero, me lo merezco' (...) Siempre cumplí con mis shows, era como hacer y hacer todo el rato. Pero veía un espacio de tiempo, iba al aeropuerto, al Duty Free, y tomaba. Lo mismo cuando iba en el auto con mi chofer. Llegaba a la casa medio mareado. Me empecé a dar cuenta de que era querer apagar siempre", recordó el artista, cuyo nombre real es Domingo Vega.

Conciente de su consumo excesivo, Américo luego decidió dejar tragos como el pisco y el ron por el vodka, ya que "no dejaba olor".

En 2015 fue la primera vez que el cantante intentó rehabilitarse de esta adicción, pero no tuvo los resultados esperados. "Bebía dos o tres veces al año. A pesar de que no era nada, no me sentía bien. No me encontraba, no me hallaba. Pasé también por un tiempo con mucha angustia", agregó.

En ese momento Américo también sufre "mi primera crisis de pánico, a tal nivel que llego a la clínica y pensaba que me iba a morir. El corazón me saltaba. Fue terrible".

La pandemia de 2020 fue un momento cúlmine, porque el no poder trabajar lo hizo recaer en el alcohol, e incluso tuvo un grave accidente automovilístico que puso en jaque su relación con su pareja.

"La saqué barata y por suerte no afectó a alguien más. Pero ella me echó de la casa. Me fui a mi oficina, ahí seguí con el 'chupe'. Llorándomelo todo, haciéndome la víctima también. Algunos días estuve en la casa de mi mamá, otros días donde mi hermano. Ahí es donde decido tomar las riendas de mi vida y hacer un cambio", reveló.

En la actualidad Américo aseguró estar recuperado de esta enfermedad: "Hoy no tomo nada, llevo dos años y medio sin nada", concluyó.