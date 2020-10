Ana Tijoux lanza "Rebelión de octubre": Nuestra gente y nuestro pueblo están llenos de esperanza en sus ojos

Este viernes 16, Ana Tijoux lanzó "Rebelión de octubre", una canción que llega en la previa del conmemoración del 18 de octubre y que cuenta con la participación de la rapera mapuche Mc Millaray.

"Me nació de manera muy natural", dijo Tijoux a Cooperativa. "Me nació de la guatita, de las ganas, de la garra. También así se compuso la canción, de manera muy balada. Si uno mutea la letra parece canción de amor, pero yo me imaginé una balada de la rebelión de octubre", agregó.

"Rebelión de octubre" incluye una letra (compuesta por Tijoux y Millaray Jara) en la que rememora hechos ocurridos durante el último año, con frases como "que todo el mundo sepa que te dispararon sin tregua" y "pactaron silencio, firmaron un acuerdo, escondieron documentos, dime tú quién es violento".

"Creo que la voz de Mc Millaray dice mucho: el tono, el quiebre y la fisura. Cada vez que hablamos, ella me dice 'tía' y yo le digo 'usted'. Tenemos una relación de cariño y familiar. Creo que es una de las mejores raperas, sino la mejor rapera que ha salido en Chile desde hace mucho tiempo", expresó sobre la rapera de 13 años.

"Confío totalmente en que su trabajo y su obra va a dar mucho que hablar. Además el trabajo político que hace siendo la vocera de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche me merece toda admiración. Me siento totalmente honrada y gratificada en tenerla en esta canción, ella supo complementar y tejer", agregó el trabajo de Jara.

A un año del 18 de octubre, Tijoux afirma que "lamentablemente los poderos fácticos de violencia y represión siguen operando de manera aún más violenta. Pareciera que ante el llamado y grito de justicia, no bastan los caídos, la gente que ha perdido ojos. Parece que la respuesta del Gobierno y del Estado es pura violencia".

Sin embargo, la cantante chilena afirma que tiene una perspectiva con ilusión de lo que viene: "Lo veo complejo pero también con mucha esperanza, aunque suene extremadamente antagónico. Nuestra gente y nuestro pueblo están llenos de esperanza en sus ojos".

Tijoux también dijo que las palabras de Gustavo Gatica en la revista Time son una muestra de esa esperanza. "Cuando uno lee su testimonio, un joven que ha perdido la vista y que tiene tanta sed de justicia, de dignidad, eso a una la llena de vida y de humanidad. Veo que esa es la alimentación que hoy día tenemos que tener como comunidad y como pueblo", dijo.

El videoclip de "Rebelión de octubre" fue dirigido por Fernando Liberona y contiene imágenes de manifestaciones y marchas en Plaza Dignidad.