Cami anticipa su segundo álbum: "Viene en otra parada ante la vida"

Este viernes 21, Cami estrenó su nuevo single "Aquí estoy", lanzado en plataformas digitales y con un videoclip, siendo un nuevo anticipo de lo que será su segundo disco que arribará en octubre próximo.

La cantante chilena, que pasó de ser Camila Gallardo a Cami, presentó su nueva canción semanas después de haber hecho shows en España, con actuaciones en Madrid y Barcelona. "Fue súper intenso, estoy agradecida del público español. No me lo imaginé, nunca creí que iba a pasar algo así", dijo a Cooperativa.

En mayo de 2018, Cami presentó su álbum debut, "Rosa". En los siguientes meses vinieron dos actuaciones en Movistar Arena, una gira por Chile, su paso por el Festival de Viña, el impacto del álbum en plataforma de streaming y sus actuaciones en España.

"Es mucho, mucha información, tu cerebro no lo procesa bien hasta que está pasando. Cada vez que lo pienso me da escalofríos", expresó la artista. "Ha sido un viaje personal de madurez y de mucho crecimiento. Este segundo disco lo refleja muy bien", afirmó.

El éxito de "Rosa" también la llevó a tomar aprendizajes, como "el hecho de hacer música sin tener miedo, ni el qué dirán ni tener la presión de hacer un hit. No me gusta sentir eso e intento alejarme a la hora de escribir, esa presión de hacer una canción que pegue en las radios".

"Aquí estoy" fue escrita a principios de 2019. "Necesitaba una canción que me representara, como ponerme la camiseta con esa canción", declaró al cantante. "En enero estaba pasando una metamorfosis personal y buscaba encontrarme a través de la música. Me pregunté quién soy y ahí partí escribiendo todo lo que me atormentaba", confesó.

Que su disco debut haya sido el más reproducido de 2018 en Spotify, que cuatro de sus canciones entre las 10 más escuchadas en la misma plataforma, elogios de figuras internacionales y las expectativas ante su próximo álbum son cosas que a Gallardo no le gustan y prefiere evitar lo que generan.

"No me siento cómoda con eso. Siento que es una presión que te impone el sello o la gente, 'quién tiene las visitas más rápido o quién llega a las tendencias más rápido'. No me siento cómoda con todo lo que es 'likes', 'seguidores', 'reproducciones'", expresó.

"Obviamente lo agradezco pero al mismo tiempo me siento incómoda, no sé qué decir al respecto. Lo agradezco a la gente, son ellos los responsables, yo no tengo nada qué hacer allí. Yo pongo mi material y las visitas y reproducciones es total responsabilidad de la gente", dijo Gallardo.

Finalmente, la cantante adelantó que se alejará de Chile en el corto plazo. "Voy a estar viviendo dentro de poco por temporada en distintas partes del mundo, no puedo decir dónde por ahora", afirmó, junto con decir que "pronto" volverá a hacer un show masivo en Santiago.