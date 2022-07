Cami sobre sus últimos años: "Ha habido épocas donde lo pasé muy mal"

Hablando de su último álbum, la artista chilena Camila Gallardo afirmó que lo trabajó durante los últimos años, en los que estuvo en exposición por casos mediáticos en medio de la pandemia.

La cantante afirmó que "me pasaron muchas cosas y junté tres años de mi vida en un disco, casi tres años de experiencias" a El Mercurio.

"Ha habido épocas donde lo pasé muy mal, realmente muy mal. Intento ser lo más racional posible para no lastimarme y para estar concentrada, porque al final todos son distractores y no quiero darle más poder a gente que no hace nada por mí versus mucha gente que ´si hace mucho por mí", expresó.

Gallardo también reveló que "necesitaba estar total y completamente concentrada en mi disco, y me alejé de todo el mundo. Borré todas las aplicaciones de mi teléfono y me encerré en el estudio a vomitar todo lo que tenía, a sanar".