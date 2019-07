Carmen Barros, Figura Fundamental de la Música Chilena: Mi premio es que la gente me quiera

"Normalmente los elogios se hacen cuando se está haciendo el paseo al cementerio, entonces creo que es mucho mejor que a uno se lo den estando viva", así describe Carmen Barros el ser reconocida, a sus 94 años, como Figura Fundamental de la Música Chilena.

El galardón, que otorga la SCD, será entregado la noche de este martes y reconoce y a una artista que haya marcado la historia de la música chilena, como lo hizo Carmen Barros, considerando su trayectoria, influencia y legado.

En conversación con Cooperativa, la también actriz señaló que este premio "lo encuentro realmente muy lindo, muy emocionante, me siento my humilde, porque mi premio es salir a la calle y que la gente me quiera, que la gente me abrace y eso es muy bonito".

El galardón de Figura Fundamental de la Música Chilena, que se entrega anualmente, lo han recibido figuras como Vicente Bianchi, Valentín Trujillo, Margot Loyola, Los Jaivas, "Nano" Núñez, Luis Advis, Quilapayún, Jorge González, entre otros.