Cecilia, La Incomparable, en Cooperativa: "Fui terriblemente adelantada para mi época"

"Hay que tener vocación y amar lo que uno hace para perdurar".

Hace casi seis años, Cooperativa conversó con Cecilia, La Incomparable, sobre su irrupción en la escena musical en la década de los 60', que significó un fuerte mensaje feminista. En su respuesta, la cantante se reconoció "terriblemente adelantada" para su época.

La artista, una de las voces más reconocidas de la música chilena, falleció el lunes a los 79 años de edad, después de permanecer hospitalizada desde mediados de julio producto de una enfermedad pulmonar.

Les presentamos fragmentos de la entrevista que, en el programa Dulce Patria, el periodista Mauricio Jürgensen le hizo a Cecilia Pantoja (Tomé, 1943) en 2017.

"ESTO NO ES CIRCO"

El 29 de julio de 2016, Cecilia sufrió graves complicaciones respiratorias tras un show en Antofagasta, lo que la mantuvo por un mes en un coma inducido del cual asegura no recordar nada.

"Los doctores me dijeron que no la contaba dos veces, que hicieron lo imposible por salvarme en toda la UCI de Antofagasta", relató la voz el 27 de julio de 2017.

Según detalló la artista, cuando despertó del coma le preguntó a su asistente Jasmín Bau si ya habían arribado a Santiago tras su concierto en Antofagasta. "Yo solo me acordaba que había actuado. Me acuerdo que me acosté y me dormí, pero nunca desperté", dijo.

Esa recaída la tuvo al borde de la muerte. Incluso, pensó en retirarse de los escenarios. Sin embargo, esa decisión no persistió ya que ese fin de semana Cecilia retornaría a los escenarios con dos shows en Valparaíso y Santiago, las cuales "van a ser muy cálidas para mí y la gente", adelantó.

Mirando en perspectiva, La Incomparable dijo sentirse "bastante bien, contenta por estar viva, por estar mucho mejor, por estar en condiciones de poder hacer mi trabajo, que es lo que amo. Es una pasión. No puedo permitirme no estar cantando y actuar".

"Esto no es circo. La gente ha sido todo para mí: mi familia, mis ingresos, mi llanto, mi risa, mi crecimiento como artista", recalca con tono sincero.

SU AMIGA VIOLETA

Reconocida es su versión de "Gracias a la Vida" lanzada en 1970, canción que internacionalizó a punta de una potente interpretación y arreglos que, si bien distaban de la versión original, le agregaron un cariz épico.

Violeta Parra y Cecilia Pantoja fueron amigas. En la década de los 60' compartieron estudios de grabación en Odeón, donde "conversábamos de la vida, nos reíamos, comentábamos anécdotas, cosas personales".

"Tenía un carácter fuerte, mucha personalidad, pero era muy simpática", agrega sobre la cantautora.

Su cercanía era tal que la propia autora de "Arauco tiene una pena" le dijo que le había escrito tres canciones, las que se las iba a presentar en su carpa de La Reina en una reunión que quedó agendada justo en el día en que decidió quitarse la vida.

"Tenía actuaciones comprometidas, así que no pude ir a verla. Sentí mucha pena cuando supe que había muerto. Canté muy mal, no podía cantar bien ni interpretar nada. No podía creerlo", recordó.

"EL GOLPE DE ESTADO LO PARÓ TODO"

Una de las expresiones políticas más relevantes de su carrera fue la versión de "Plegaria a un labrador" que realizó a fines de los 60', aunque aseguró que lo que le llamó la atención fue su propia historia. "Yo me crié en el campo y sentí el tema", agregó.

Algunos años después de esta canción, el panorama de Chile cambió para siempre gracias al golpe de Estado de 1973. Al ser consultada, Cecilia recordó esa época como "muy mala".

"El golpe de Estado nos embrumó a todos, paró todo. Fue muy mala para mí y para muchos, vi muchos desastres. Era un movimiento tan irregular con el concepto de humanidad, fue chocante y triste", sostuvo sobre este periodo.

ABORTO LIBRE Y COMPRENSIBLE

Además de su voz y su composición, su irrupción en la escena musical en la década de los 60' significó un fuerte mensaje feminista. El uso de pantalones, el pelo corto, los provocadores pasos de baile y su histriónica performance dieron que hablar a los más conservadores de la época.

"Fui terriblemente adelantada para mi época. Usar pantalones y el pelo corto era difícil", aseguró.

Su interés en los temas de género no decaía. Es por eso que celebraba que la mujer esté "más liberal, más independiente" ya que "está a la altura de la capacidad del varón".

La discusión por la Ley de Aborto es algo que le interesaba. "Es un tema tan delicado que tiene que solucionarlo la mujer que está en esa posición. Es una decisión de la mujer, no del parlamento. Tiene que ser libre y comprensible", proclamó.