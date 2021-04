Chini.png, Carlos Cabezas y Bronko Yotte lideran los nominados al Pulsar 2021

Este lunes se dieron a conocer a los nominados para los Premios Pulsar 2021, los galardones que año a año destacan a lo mejor de la escena musical chilena.

Chini Ayarza, conocida como Chini.png, es quien lidera el listado con tres nominaciones incluyendo Mejor Artista Nuevo y Mejor Videoclip, seguida por el líder de Electrodomésticos Carlos Cabezas, el rapero Bronko Yotte y Francisca Valenzuela con dos cada uno.

Además de Cabezas con "Nobody Knows I'm Here", Bronko Yotte con "Piola" y Valenzuela con "Flotando", entre los nominados a la codiciada Canción del Año se encuentran "Quememos el Reino" de Camila Moreno, "Tiene Sabor" de Denise Rosenthal y "Aburrido" de Pablo Chill-E junto a Inti Illimani Histórico & Quilapayún.

Otros artistas como Santaferia, DrefQuila, Paz Court, Flor de Rap, Cancamusa, Gepe, Benjamín Walker, Pedropiedra, Mauricio Redolés y Frank's White Canvas también recibieron nominaciones.

Por ahora la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) no ha anunciado la fecha de premiación de los Pulsar 2021.

Conoce a todos los nominados aquí.