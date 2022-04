Cris MJ es el primer artista chileno en integrar prestigioso ranking mundial

El reggeatonero chileno Cris MJ marcó un nuevo hito en su carrera y en la música chilena gracias a su consolidación en un prestigioso ránking mundial.

Con su hit "Una noche en Medellín", el cantante de 20 años logró posicionarse en el United World Chart, un listado que recoge reproducciones digitales, apariciones en radio y televisión y ventas de discos, entre otros elementos. Allí el coquimbano se ubica en el puesto 25 de las canciones más populares de la semana.

Desde su creación en la década de los 90, esta es la primera vez que un artista oriundo de Chile integra este listado musical.

Cris MJ debutó en el ránking hace cuatro semanas en el puesto 32. Actualmente figura en el lugar 25 con una puntuación de 93 mil y por sobre hits como "Pepas" de Farruko, "Levitating" de Dua Lipa y "We Don't Talk About Bruno" de la película "Encanto".

El listado lo encabeza el británico Harry Styles con su nuevo sencillo "As It Was".