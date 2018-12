Drefquila: No sé leer partituras y soy uno de los que más plata gana en la música

Drefquila es uno de los artistas más destacados de la escena chilena con su trap que pretende llevar más allá de la frontera. Así al menos lo dejó claro en una reciente entrevista, donde habló sobre su incipiente carrera.

Claudio Montaño, su verdadero nombre, afirmó a revista Sábado de El Mercurio que su competencia es J Balvin o Drake, y no los músicos chilenos. "¿Qué quiero con mi música? Yo me quiero comer el mundo", afirmó.

También confesó que si intención es "hacer la mayor cantidad de dinero, no como una persona normal, sino a lo grande, 'the real', para vivir en una mansión y con las mejores comodidades".

"Ahora estoy juntada plata, tengo mucha. La primera compra grande que haré será una casa gigante a mi mamá en Coquimbo. Y después me voy a volver loco: me van a ver con cadenas y relojes de oro, con Lamborghini, vestido entero de Louis Vuitton", declaró en la entrevista.

Asimismo, se refirió a la ocasión en la que dijo que ningún chileno con 20 años había logrado lo que él ha hecho. "Lo que más me critican es que dicen que soy un sobrado. Si me hablas de Jorge González, Tiro de Gracia o (Claudio) Arrau, sé que son más grandes que yo", afirmó.

Y agregó: "Musicalmente hablando, no me sé ni una nota. No sé hacer acordes ni progresiones, no sé leer partituras, y sin embargo soy uno de los que más plata está ganando ahora en la música chilena".

Drefquila logró entrar a la lista de los nombres chilenos más escuchados en Spotify en 2018, ubicándose en el puesto 10. Además, estará en La Cumbre y en el festival Lollapalooza Chile 2019.