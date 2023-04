"El peor negocio de mi vida", el amargo balance de productor de show de Cris MJ

El artista urbano Cris MJ, quien resalta en sus redes que es "el que más suena", tenía programado un show en Iquique el pasado viernes 14 de abril, pero lejos de ser una jornada memorable, el concierto no logró congregar el público esperado y motivó un amargo descargo del productor.

"El peor negocio de mi vida. El cantante Cris MJ me cobró 30 millones, le pagué 17 millones y un cheque de 13 millones. Fui con mi socio a rogarle q se bajara un poco y no quiso, que a él le daba lo mismo. Le dijimos q en venta de entradas no pasamos los 9 millones de pesos y nada, no quería salir a cantar y me obligó a regalar entradas porq si la gente no llenaba la cancha tampoco iba a salir", dijo Francisco Lincheo en sus redes.

"Les pido perdón a todos los q compraron entradas al precio real, pero tuve q regalar porq si no el niño (Cris MJ) no saldría a cantar, y eso para mí hubiera sido peor ya q me demandarían por todos lados. En pasajes en avión, arriendo de vehículos, Hotel Gavina para los 20 q llegaron con el cantante, guardias, arriendo de coliseo, gente marqueting, productora de eventos, me salió 23 millones más", posteó.

"Esta semana sacare otro crédito para cumplir con todos. Estoy destrozado, pero son aprendisajes de la vida, y sé que dios me triplicara lo perdido porq soy honesto y buena persona", lamentó.