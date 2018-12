Éxito de Fran Valenzuela fue elegido como uno de los mejores de 2018 por medio estadounidense

El tema "Tómame", lanzado a mediados de 2018 por Francisca Valenzuela, está dentro de los más destacados del año en uno de los sitios latinos más importantes de Estados Unidos.

El medio estadounidense Remezcla instaló el single de Valenzuela en el puesto 5 de las canciones indie pop y R&B de 2018. El medio es considerado el más importante dirigido al público latino en tierra estadounidense.

"La canción es un húmedo y desvergonzado golpazo de electro-pop... Todo el tiempo, Valenzuela aumenta nuestra sed, derramando una invitación para que alguien la beba mientras declara que quiere ser 'como el agua que refresca la boca, el espacio entre tu piel y tu ropa'", escribió Julyssa Lopez.

El primer lugar para la lista fue para Empress Of, el proyecto de la estadounidense de origen hondureño Lorely Rodriguez, con su tema "When I'm With Him".